Cherubini elogia Allegri: 'Ha fatto da parafulmini. Di Maria lo ricomprerei anche se è stato massacrato'

Getty Images

Le parole di Cherubini su Allegri e Di Maria

"Alla Juve ho iniziato come responsabile dei prestiti fino a diventare il vice di Paratici e poi ds", così Federico, ricorda il suo percorso in bianconero. Cherubini ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Tuttosport; il dirigente ha chiarito la situazione che riguarda Giovanni Leoni del Parma ma non solo. L'ex Juventus infatti è tornato sull'acquisto di Angel Di Maria e sull'ultimo periodo di Allegri a Torino."BELLO LAVORARE CON MAROTTA E PARATICI" - "Io sto meglio dietro la scrivania, per questo Parma è perfetta per me. Alla Juventus sono stato 12 anni, lavorare con professionisti come Marotta e Paratici è stato bello”.

"Auguro a tutti di aver a che fare con un allenatore come Allegri, che si è sempre fatto carico di tutto perché ha sposato in toto il progetto societario. Nel momento più difficile ha saputo fare da parafulmine, non vedo tanti tecnici fare questo bei confronti del club"."Uno che ricomprerei è Di Maria, io lo ricomprerei sempre anche se qua è stato massacrato. Un rimpianto? È abbastanza noto, eravamo vicini ad Haaland quando era 16enne, eravamo andati anche in Norvegia. Peccato, ma è andata".