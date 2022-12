In un'intercettazione raccontata da Il Fatto Quotidiano, Federicosi chiede i 'perché' della vicenda. Ecco quanto emerge: "…Ma abbiamo sostenuto, pompato quel meccanismo, sostenendolo con quelle operazioni scambio… Non so, è stata una cosa che se ci penso adesso dico 'ma come mai non ci siamo fermati prima?'. E ancora: “Noi alle prime riunioni di marzo si parlava di fare 300 milioni di quelli eh! Io ti giuro c’ho avuto delle sere che tornavo a casa mi veniva da vomitare solo a pensarci…”.