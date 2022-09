Federicoha parlato oggi nel corso della conferenza stampa all'Allianz Stadium. Le sue parole:"Ringrazio Maurizio per le parole avute per il gruppo di lavoro avuto in questi anni. Ci fa piacere essere qui,La presentazione è il momento e l'opportunità di farefatto qui. Nel 2018 siamo partiti, ma i ragionamenti sulle problematiche del sistema sportivo italiano sono molto più profonde. 10 anni fa parlavamo di come non si riuscisse a portare giocatori in prima squadra, salvo qualche club, ma gli indicatori in termini di sistema dicono che sviluppare il settore giovanile, portarli dalle giovanili alla prima squadra, è molto difficile. Abbiamo provato a risolvere il problema, con 2 approcci: forti investimenti sulle strutture, gli allenatori, le figure dei ragazzi, le metodologie."."L'altro tema era il percorso: qual era quello dei ragazzi italiani? Un percorso che li portava alla fine del campionato primavera in un limbo, determinato dal trasferimento in prestito. Analizziamo le statistiche del campionato primavera, ormai stabili: non più del 3% di quelli che disputano il campionato primavera, trovano collocazione in Serie A. Ci hanno fatto capire che mancava qualcosa nel settore formativo.Eravamo 7 club orientati a volere le seconde squadre, nel 2018 grazie al commissariamento c'è stata la possibilità di iscrivere una seconda squadra e abbiamo iniziato un percorso con la Lega Pro. Ringrazio Ghirelli, ci ha sostenuto fortemente nel progetto, oggi sarebbe dovuto essere qui ma ha avuto altri impegni. Una Lega che ci ha accolto tra mille difficoltà, sapete quanto scetticisimo ci fosse nel sistema dopo l'iscrizione della seconda squadra... Ma nasceva con due obiettivi: una squadra della Juve scende in campo per competere, stiamo raggiungendo i playoff, abbiamo portato il primo titolo, la Coppa Italia. Scende in campo con l'obiettivo di competere, formare calciatori soprattutto, per il sistema possono essere importanti per il mercato e per la prima squadra. Oggi raccogliamo i primi frutti. Avete visto che abbiamo voluto cambiare il format dietro l'U23, diventata Next Gen: è un concetto più ampio. Comprende l'Under 23, ma anche la scelta del club su dove mandare il ragazzo. Penso a, in Serie A. Prendo quelli che sono usciti e che hanno avuto un'esperienza importante, tanto di questo lavoro lo stiamo facendo internamente. Voglio dirvi che questi 3 ragazzi hanno più di 100 partite nella seconda squadra. Arrivano ad affacciarsi con tante partite da professionisti. Fagioli ha aggiunto anche un altro club. Ribadisco quanto detto da Arrivabene, siamo soddisfatti e contenti di questa giornata. Anche parlando in conferenza, Allegri ha riconosciuto come nelle scelte ci sia stato un occhio rivolto al consolidamento al mercato dei grandi calciatori, e di questo ha manifestato soddisfazione, ma soprattutto ha sottolineato il forte impegno sportivo del club nel valorizzare i giovani".