Le parole del ds dellaFedericoal: "Il presidente conosce i dati ormai meglio di me per quanto ne abbiamo parlato. Ringrazio chi è intervenuto per il contributo. Questa cosa nasce 2 mesi fa da una chiacchierata, dedichiamo una giornata alla seconda squadra. Un giorno importante, ci saranno quasi 30 mila persone, una partita che solo poco tempo fa era inimmaginabile. Grazie a chi è venuto a chi ha contribuito.. Viviamo in un mondo che vive di risultati, è difficile tenere la linea e mandare avanti progetti che durano anni".E ancora: "Dieci anni fa abbiamo iniziato a parlare di seconde squadre, 5 anni fa siamo partiti e ora raccogliamo i frutti. Grazie a misterche è qui, a, a. Grazie a Claudioche è qui. La seconda squadra ha fatto da anello di congiunzione tra i due mondi, settore giovanile e prima squadra, che esistevano nel club. Adesso tutti sanno che l'obiettivo è formare calciatori per la prima squadra. Gigi, responsabile delle attività di base, sente questa partita come sua. Spero che quello che ha funzionato qui alla Juve possa funzionare anche a livello di sistema".