Juane la: una storia d'amore che ora ha le giuste basi per continuare. Come racconta Calciomercato.com, il colombiano e i bianconeri hanno già preso una decisione sul futuro insieme: adesso c'è da mettere in pratica il piano, quanto insomma preventivato.Nel contratto attuale di Cuadrado con la Juve, c'è un prolungamento automatico legato ad alcuni obiettivi che l'ex Chelsea può raggiungere in questa stagione. E' legato alle presenze. Se si arriva al numero prefissato, il 33enne può allungare di un altro anno il suo rapporto con la Juventus. Ecco: tutto scritto. Quasi una conseguenza di quanto si sta vedendo (ancora) in campo. Ma dalle parti della Continassa stanno pensando anche di anticipare i tempi.Per CM, nelle prossime settimane si entrerà nel vivo della discussione tra Federico Cherubini e l'entourage del colombiano. Dal punto di vista economico non dovrebbero esserci particolari problemi, con i cinque milioni che attualmente percepisce il numero 11 che dovrebbero essere confermati, magari legandoli a dei bonus sul rendimento del giocatore. Proprio sui bonus si gioca una partita fondamentale: da questi dipende la durata del contratto di Juan, che corre verso scadenza 2023.