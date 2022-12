Il giallo dei 19,9 milioni resta. Come racconta Gazzetta, CR7 è andato via senza incassarli tutti. Per il quotidiano, il 25 agosto 2021parlando condell’eventuale cessione di CR7 e McKennie, ribadisce che al primo bisogna liquidare le mensilità non pagate e maturate nei precedenti esercizi, sospese a seguito degli accordi collettivi raggiunti con il gruppo squadra per mitigare gli effetti negativi del Covid: "19 dell’anno scorso e 9 dell’anno prima, 28 lordi di Covid", a cui s’aggiungerebbero "4 maturati ad agosto".Secondo il capo dell’area sport, anche in caso di cessione gratuita di Cristiano allo United ci sarebbe un effetto positivo, "pagandogli il Covid e facendo la perdita, c’hai 50 milioni di effetti positivi che è la condizione peggiore della trattativa".