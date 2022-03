di Marco Amato, inviato a Vinovo

C’è un’immagine che, in sé, racchiude la portata dell’impresa raggiunta dalla Juventus Primavera, che oggi ha conquistato l’accesso alle semifinali di Youth League. Fischio finale, il numeroso pubblico presente comincia a defluire dalla tribuna dell’Ale&Ricky di Vinovo, Federico Cherubini si alza e chiama a sé Gianluca Pessotto, per stringerlo in un lungo abbraccio. Un abbraccio che in sé racchiude l’inizio e la fine. L’inizio, perché loro sono tra i principali fautori del progetto di crescita del settore giovanile. La fine, perché la giornata di oggi, se fossimo in un videogioco, rappresenterebbe un checkpoint: la fine di un capitolo, dove salvare per poi guardare all’immediato futuro con un pizzico in più di serenità.



“Quello che mi fa piacere è l’aver dato una gioia a tutta una filiera, la dimostrazione che con il duro lavoro i risultati arrivano”, ha detto mister Bonatti a fine partita. Filiera che era ben presente a Vinovo. Dall’Under 17 in giù: allenatori, staff e giocatori assiepati a bordocampo. Ma non solo. Per due ore, il mondo Juve ha spostato il suo epicentro di alcuni chilometri, dalla Continassa – dove si prepara la gara di domani contro il Villarreal -, a Vinovo. Tra i presenti, le alte cariche della dirigenza, dalla prima squadra al settore giovanile. I già citati Pessotto e Cherubini, ma anche Nedved, Storari e tutti gli uomini che si occupano di Juve, dall’Under 23 in giù, compreso mister Lamberto Zauli e il suo vice Mirko Conte. E ancora: Stefano Braghin, direttore di Juventus Women, e alcune bianconere come Lundorf, Boattin, Caruso, Staskova, Rosucci, Lenzini.



In fondo, è a questo che ci si riferisce quando si parla di Juventus come un’unica grande famiglia. Emozioni e gioie condivise, al di là di categoria di appartenenza e genere. Emozioni che esplodono al triplice fischio finale, quando il risultato è definitivamente fissato sul 2 a 0 per i bianconeri, e i giovani dell’Under 19 arrivano fin sotto la tribuna, a prendersi i meritati applausi e abbracci. Più in disparte, dopo aver festeggiato in panchina, mister Andrea Bonatti. Lui si definisce uno strumento nelle mani dei suoi giocatori, ma è protagonista assoluto di questo risultato e, anche se le rifugge, le luci della ribalta non possono che posarsi sulla sua figura.