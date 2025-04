Cherubini a DAZN: 'Alla Juventus 12 anni bellissimi, ringrazio soprattutto Andrea Agnelli'

Getty Images

, CEO del, ha parlato a DAZN prima del calcio d'inizio del match con la"La sfida contro la Juve? La vivo bene, sono stati 12 anni bellissimi, ho potuto lavorare per un club così importante, è stata un'esperienza straordinaria. Posso ringraziare le persone con cui ho condiviso la maggior parte del percorso: faccio un solo nome, Andrea Agnelli. Oggi per me è una partita importante, ma i tre punti di più, siamo focalizzati sulla gara di oggi"."Il mister sta portando in campo i valori che gli hanno permesso di fare una grande carriera: umiltà, concentrazione, professionalità. Ci sta sorprendendo, siamo contenti del lavoro che sta facendo: speriamo di raggiungere la salvezza".

"Il progetto è uno delle priorità del presidente Krause, c'è stato uno stallo abbastanza lungo nelle operazioni e ora andranno fatte ulteriori valutazioni. Credo sia importante per il Parma, la città e i tifosi avere uno stadio funzionale, ma nel rispetto della tradizione: il Tardini è uno degli stadi più antichi d'Italia, in pieno centro città. Faremo di tutto per renderlo funzionale e moderno ma senza disperdere il suo fascino e la sua storia".