Cherki pronto a lasciare il Lione: le possibilità per la Juventus

AFP via Getty Images

Dopo oltre 14 anni di militanza nell’Olympique Lione, comprese tutte le trafile giovanili, Rayanha ufficialmente annunciato il suo addio al club. Con più di 180 presenze in prima squadra, il classe 2003 ha salutato l’OL al termine dell’ultima giornata di Ligue 1, nella vittoria per 2-0 contro l’Angers. A margine della gara, lo stesso Cherki ha dichiarato: “Penso sia stata la mia ultima partita con il Lione, ma mantengo un po’ di prudenza. So cosa ho vissuto la scorsa estate e le difficoltà che ho attraversato. Vedremo dove mi porterà il vento. Sono fiero di ciò che ho fatto per questo club”.

Il talento franco-algerino – che potrebbe essere eleggibile anche per la Nazionale italiana grazie a un nonno pugliese – è da tempo nel mirino di club italiani. In passato Milan e Juventus hanno mostrato interesse, ma negli ultimi mesi si sono fatte avanti soprattutto Napoli, Lazio, Fiorentina e Atalanta.Il Napoli, ad esempio, è alla ricerca di profili offensivi di qualità e potrebbe farsi trovare pronto qualora non si rinnovasse il contratto di Anguissa o se il sogno De Bruyne dovesse sfumare. La Lazio cerca fantasia per alzare l’asticella, mentre l’Atalanta ha ormai ambizioni da Scudetto e Cherki potrebbe essere il profilo giusto per dare ulteriore brillantezza al reparto avanzato.Con 12 gol e 20 assist in 44 presenze stagionali, Cherki ha dimostrato di poter incidere ad alti livelli: ora è pronto a una nuova avventura. E l’Italia lo aspetta.