Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, l'esterno brasiliano Willian sarebbe rimasto irritato dalla proposta di rinnovo contrattuale offertagli dal Chelsea. Il giocatore, infatti, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e ha già espresso il suo piacere a restare in Blues in una lettera a The Player's Tribune la scorsa settimana. Il club, però, non è andato oltre i due anni di contratto, con Willian che invece ne vorrebbe tre. Qualora ci dovessero essere chiari segnali di rottura e Willian andasse davvero in scadenza, anche la Juventus sarebbe tra le pretendenti per acquistarlo.