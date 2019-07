Alvaro Morata cambia ufficialmente e definitivamente squadra: resta all'Atletico Madrid dopo il prestito dal Chelsea.



A comunicarlo è il Chelsea, con una nota sul proprio sito, in cui si spiega il futuro dell'ex Juve: "ALVARO MORATA LASCIA IL CHELSEA PER L'ATLETICO MADRID IN UN TRASFERIMENTO PERMANENTE. Chelsea e Atletico Madrid hanno oggi concordato i termini per il trasferimento definitivo di Alvaro Morata. Morata, che sarà in prestito fino alla fine della stagione 2019/20, rimarrà poi all'Atletico, dopo due anni come giocatore del Chelsea, in cui ha segnato 24 gol in 72 presenze. Vorremmo ringraziare Alvaro per il suo contributo e augurargli buona fortuna per il futuro".