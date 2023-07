Romelu, attaccante del Chelsea, non è stato incluso nella lista dei convocati per la tournée del club negli Stati Uniti. Questa decisione ha sollevato interrogativi sul futuro del giocatore e sulla sua permanenza a Londra.La mancata convocazione per la tournée potrebbe essere un'indicazione che il Chelsea sta prendendo in considerazione offerte o trattative per la cessione del giocatore. È possibile che il club stia valutando l'opportunità di monetizzare l'investimento fatto su Lukaku lo scorso anno e cercare alternative per rinforzare la squadra in altre posizioni.