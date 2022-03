Matteo Marani, a Sky Sport, parla così della situazione Chelsea: "È una situazione al limite, una vicenda molto complessa e delicata. I rapporti tra Abramovich e Putin non sono in discussione, si parla anche dell'appoggio dato al presidente. Io credo che in generale lo sport debba fare qualcosa: lo sta facendo e l'ha fatto. Non si può rimanere inermi, Kiev è sotto assedio e i bombardamenti arrivano al confine ovest dell'Ucraina. Non siamo in un altro mondo, capisco i tifosi del Chelsea ma qualche provvedimento è inevitabile".