Non potevano che suscitare reazioni le parole di Romelu, che in un'intervista a Sky ha dichiarato amore all'senza nascondere di non essere felice al. Sul tema è intervenuto anche l'allenatore dei Blues Thomas, che ne ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Liverpool. Ecco il commento del tecnico: "L'intervista di Lukaku non mi piace e non ci aiuta, causa delle voci di cui non avevamo bisogno. Gestire questo casino sarebbe stato più facile se venissimo da una serie di vittorie, bisogna capire perché ha detto queste cose e cosa c'è dietro. Quando sei un calciatore così importante sai benissimo che valore hanno le tue parole... Sono sorpreso anche perché qui non lo vedo infelice, anzi. Ne parleremo a quattr'occhi".