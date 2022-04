1









Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel intervenuto in conferenza stampa ha parlato tra gli altri anche dell'obiettivo di mercato della Juventus Jorginho. Queste le sue parole:



JORGINHO - "Si è sacrificato spesso per la squadra e penso che lo si possa vedere soprattutto adesso. Dopo la vittoria agli Europei ha sentito la pressione: le aspettative su di lui erano alte. Si è assunto le sue responsabilità e lo fa sempre, per questo lo apprezzo molto. Credo che lo abbiamo spremuto e ora si vedono le conseguenze. Al momento non è al massimo".