Le parole di Romelu Lukaku nelle scorse ore hanno fatto decisamente rumore. E "rumore" è stata proprio l'espressione usata da Tomas Tuchel, allenatore del Chelsea, nel prepartita del match dei blues contro il Liverpool, per spiegare l'esclusione dell'attaccante belga: "Era diventata una questione troppo rumorosa - ha spiegato l'allenatore tedesco - ho deciso di lasciarlo fuori per questo motivo. Ho parlato due volte con lui, poi con i giocatori più importanti dello spogliatoio. La partita era troppo vicina per muoversi con un'altra decisione".