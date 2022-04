Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato di Jorginho: "I giocatori risentono delle pressioni in Nazionale. Se giochi per una nazionale come l'Italia le aspettative sono alte. Dopo una vittoria come quella agli Europei credo abbia sentito come tutti in Italia la pressione. Questo è normale, poi dopo un grande successo è difficile mantenere il ritmo. Si è preso molte responsabilità, lui poi non si tira mai indietro. E' per questo che gli voglio bene. E' vero che durante la gara sono stato duro con lui, poteva fare alcune cose meglio come fa di solito, ma non è nulla di personale, gli voglio bene e lui lo sa".



Intanto, il regista della Nazionale italiana resta un nome chiacchierato in chiave mercato. Sotto contratto fino a giugno 2023 è nel mirino della Juventus per l'estate.