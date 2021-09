Thomasparla in conferenza stampa dal centro media del Chelsea. Domani sera i Blues affronteranno la Juve."Più deboli senza Ronaldo? Restano una grande squadra, con grande storia. Hanno avuto un inizio difficile in Serie A, ma sono stati convincenti in Champions. Sai che alcuni giocatori sono diversi in Champions, vogliono dimostrare di essere da Juve, da parte nostra bisogna avere rispetto per il club, affrontare le sfide difficile, essere determinati per evitare la sconfitta"."Kanté positivo al Covid, seguiremo il protocollo. Fuori anche James, Pulisic, Mount"."Devi adattarti sempre ai punti forti e deboli della squadra. Non siamo felici della difesa mostrata, siamo stati troppo passivi col City. Le scelte difensive sono mie responsabilità. Non era quello il piano, abbiamo difeso troppo profondamente e non abbiamo giocato come volevamo. E chiaramente non ci fa stare bene. Abbiamo mostrato però di poter giocare ad alto pressing e aiutati da Lukaku sfruttiamo gli spazi, difendendo la palla e capendo i momenti della gara. Il City ha giocato eccellentemente, hanno fatto una grande performance. Noi molto meno. Dobbiamo adattarci alle caratteristiche degli avversari"."Avversari più attenti? Eravamo visti come underdog, ora abbiamo vinto. Ma il nostro ruolo non era quello di favoriti, abbiamo preso fiducia ogni gara. Siamo emersi dopo nella competizione e a volte aiuta. Abbiamo ora l'esperienza per giocare ad alti livelli, c'è grande voglia di giocare contro di noi, l'accettiamo. Non è un segreto: ci piace questo ruolo, siamo una competitor per questo titolo. Sappiamo cosa possiamo fare, è anche molto importante liberarci da queste aspettative, non devono diventare le nostre. Occorre essere realistici. Sono altissimi standard, quelli che vogliamo raggiungere tutte le volte. Passo dopo passo, ecco cosa stiamo cercando di fare"."Siamo un riflesso della società. Dobbiamo accettare questo che è successo, non c'è altro da dire. La situazione è lontana dal finire, spero che ci colpisca il meno possibile ma non abbiamo soluzione"."Sarebbe facile dire sì, non sono sicuro. Posso prendere una decisione per me e tutti potrebbero pensarci, se prendere un rischio o meno. E' una domanda seria. Il vaccino sembra essere una soluzione, io l'ho presa per me stesso. Non mi sento nella posizione per raccomandarlo. Sono un allenatore di calcio, non sono un esperto. Ognuno vive in una società libera. Ognuno può prendere la propria decisione. Ognuno è responsabile delle proprie azioni. Non siamo arrabbiati con Ngolo, ci sono giocatori che s'infortunano. Ci prendiamo cura di loro. Ovviamente ci sarebbe piaciuto avere la squadra al completo"."Il tempo lo dirà. Ogni squadra senza Ronaldo è più debole, è uno dei migliori. Ha provato questo ogni volta. Hanno perso un grande campione, un grande punto di riferimento, un grande goleador. Ma puoi vincere senza Cristiano, puoi fare risultato. Ma è una squadra molto orgoglioso, hanno una mentalità vincente. E' la mia prima volta contro la Juve in una competizione, abbiamo affrontato difficili avversari e questo ci piace. Vogliamo sempre migliorare e questa partita ci renderà migliori. Sarà dura"."Non sono preoccupato delle complicazioni, se fossi esperto parlerei con convinzione. Ma sono un allenatore. Mi informo, prendo decisioni per me. Ma non sono nella posizione di raccomandare il vaccino. Se uno è convinto, rispetti la sua opinione, non sono la persona giusta per raccomandare il vaccino".