Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato del Porto e del ruolo di 'favorito' dei Blues contro i lusitani: "Sono contento di non giocare contro una squadra inglese. Nelle competizioni europee preferisco giocare contro squadre di altri Paesi. Poi avremo il ritorno in casa e questo è positivo. Certo, molti ci indicano come favoriti, ma questo non servirà. Potete andare a Torino a chiedere se essere favoriti aiuta".