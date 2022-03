Tuchel, dopo la vittoria per 1-0 del suo Chelsea con il Newcastle, parla così degli impegni di Champions e delle difficoltà organizzative: "Credo che potremo andare in aereo e tornare in aereo. In caso contrario, andremo in treno. In caso contrario, andremo in autobus. Altrimenti, guiderò io un pullman. Non lo dico tanto per dire, lo farò se sarà necessario. Se mi avessi chiesto venti anni fa cosa avrei fatto per partecipare ad una partita di Champions, avrei detto “qualsiasi cosa”. Io ci sarò e noi ci saremo. Ovviamente, dal punto di vista organizzativo, ci sono alcune cose da sistemare. Questo è quello che intendo, abbiamo ragazzi brillanti che organizzano il viaggio e abbiamo , in ogni ambito, persone impegnate solo sul bene del Chelsea".