Rudiger, Kanté, Pulisic: ilarchivia con un bel successo la pratica Leicester e arriva lanciato e forte del primo posto in Premier League alla sfida in Champions League contro la Juventus, in programma martedì sera a Stamford Bridge alle 21.00. Al King Power Stadium, la squadra di Tuchel archivia la pratica già dopo mezz'ora. Nel secondo tempo, a 20' dalla fine, Pulisic chiude il match. Ad aprire le marcature, dunque, un nome più volte accostato alla Juventus: Antonio, in scadenza con i Blues, con i quali non ha ancora trovato un accordo. Nel Chelsea era assente Lukaku, che però dovrebbe tornare a disposizione per il match contro la Juve; più lunghi i tempi di recupero di Kovacic.