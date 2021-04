Asse di mercato Torino-Londra sempre più caldo. Aspettando la fine della stagione, Juventus e Chelsea stanno pensando a possibili scambi da mettere in piedi nella prossima sessione di mercato. Il nome principale è quello di Paulo Dybala, per il quale i Blues vorrebbero fare un tentativo vista la situazione complicata che sta vivendo a Torino: in cambio, sarebbero pronti a mettere sul piatto sia Emerson Palmieri che Jorginho. Inoltre, nella Juve c'è quell'Alex Sandro che tanto piace al nuovo allenatore del Chelsea Thomas Tuchel, che lo voleva già al Psg. E se dovesse arrivare Emerson...