Il Chelsea mette la freccia e prova a superare tutti per, Juventus compresa: i Blues, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ha messo sul piatto 85 milioni di euro per portare a Londra il gioiellino del Bayer Leverkusen. I tedeschi valutano la proposta e aspettano le eventuali mosse delle altre società interessate, Paratici riflette ma vorrebbe evitare un'asta che potrebbe far lievitare il prezzo del ragazzo, sul quale ha messo gli occhi anche il Real Madrid.