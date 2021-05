Ieri vi abbiamo parlato dell'interessamento del Chelsea per Adrien Rabiot. La Juventus sarebbe infatti disposta a far partire il centrocampista francese per non meno di 20 milioni di euro, che peraltro costituirebbero una plusvalenza piena, dato che due anni fa la Juve lo prelevò dal Paris Saint-Germain a parametro zero. Ora arrivano conferme dall'Inghilterra, dato che la BBC rilancia la notizia: all'allenatore dei Blues londinesi Thomas Tuchel piace Rabiot. Si attendono trattative in estate. Qualora lasciasse il club bianconero, Rabiot libererebbe 7 milioni di monte ingaggio.