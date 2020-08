Dall'Inghilterra arriva un indizio di mercato: secondo il Sun, il Chelsea avrebbe messo nel mirino Alex Sandro. Il brasiliano per la Juve non è incedibile e di fronte all'offerta giusta potrebbe venderlo; anche perché proprio nei Blues c'è Emerson Palmieri sul quale i bianconeri avevano messo gli occhi quando ancora c'era Maurizio Sarri. Se Pirlo dovesse avallare la scelta, si potrebbe mettere in piedi uno scambio tra Alex Sandro ed Emerson, altrimenti Paratici virerebbe su altre scelte.