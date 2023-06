Massimiliano Allegri e Giovanni Manna, il mercato della Juve passa dal loro summit a pranzo. Di rientro dall'estero, con il ds in Inghilterra negli ultimi giorni, i due hanno portato avanti le valutazioni tra rinnovi, giocatori offerti, obiettivi futuri. Tanti i nomi finiti sul tavolo di Allegri e Manna nelle ultime ore, come sottolinea anche la Gazzetta, ma oltre ai vari Rabiot, Frattesi e Cuadrado, ecco che nel menù milanese sono spuntati anche alcuni pezzi londinesi - in modo particolare Pulisic, Loftus-Cheek, Chalobah - proposti dal Chelsea alla Juve in caso di affondo finale per DusanManna è andato a far visita al Tottenham per affrontare il caso Dejan Kulusevski (gli Spurs continuano a trattare per ottenere uno sconto rispetto ai 35 milioni previsti), ma ha fatto tappa anche a casa Chelsea, perché i Blues sono in prima fila per Dusan Vlahovic, corteggiato anche dal Bayern, e hanno una mezza squadra da vendere o piazzare. "Così - si legge - il Chelsea ha presentato a Manna una lista di giocatori che è disposto a inserire – sotto forma di cessione o prestito – come parziale contropartita nel caso in cui dovesse decollare l’assalto a Vlahovic, che dalle parti della Continassa continuano a valutare almeno 80 milioni. Lista lunga e variegata, con ruoli e prezzi di ogni tipo. Dai costosi Lukaku e i Koulibaly, al centro dei discorsi con l’Inter, a opzioni molto più fattibili".Ma chi piace alla Juve? Dal confronto Allegri-Manna, tra i giocatori in saldo c'è un gradimento di massima per Loftus-Cheek, che può fare più ruoli a centrocampo e anche su Pulisic, che potrebbe portare qualità mancante. Mentre Chalobah può tornare utile in difesa nell’eventualità di una proposta irrinunciabile per Gleison Bremer. Ma la Juve proverà fino all’ultimo a spuntare un’offerta soltanto in contanti per il suo DV9 e le varie alternative resterebbero solo come opzioni parallele.