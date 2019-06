Niente Chelsea per Frank Lampard e John Terry. Il primo, ex centrocampista, ha scelto di proseguire la sua avventura con il Derby County, mentre il secondo si era fatto avanti, ma i Blues preferiscono puntare ad un profilo più esperto e sicuro. Secondo fonti inglesi, le uscite di scena dalla lotta per il probabile dopo Sarri fanno lievitare le quotazioni di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus sta cercando una nuova panchina per allenare e il club londinese sembra la piazza giusta. Si potrebbe profilare dunque uno scambio di panchine tra i due ex rivali delle lotte scudetto del 2015/16 e 2017/18. Una sfida ancora più intrigante.