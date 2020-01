La fine del rapporto con Antonio Conte è costato caro al Chelsea. Come riportano i media inglesi, i Blues hanno pagato 26,6 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro, per licenziare il tecnico ed Juve ed il suo staff nell'estate del 2018, prima dell'arrivo di Maurizio Sarri. Abramovich ed i suoi legali hanno cercato di giustificare l'allontanamento del tecnico come 'giusta causa' dopo aver silurato con un messaggio l'allora attaccante dei Blues Diego Costa. Il club inglese ha perso quasi 100 milioni di sterline lo scorso anno (96,6 secondo ESPN).