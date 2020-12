Al Chelsea è scoppiato il caso-Rudiger. Il difensore tedesco sta trovando poco spazio con Lampard, e non fa nulla per nascondere il suo disappunto: "Non sono contento" ha detto in un'intervista a ZDF. Messaggio ricevuto anche in Italia, dove secondo la stampa inglese ci sarebbe anche la Juventus tra le società interessate. A Londra hanno accostato il nome di Rudiger ai bianconeri ma anche a Milan e Roma, dove ha già giocato prima di trasferirsi ai Blues. Un difensore affidabile, che conosce il campionato italiano, e che potrebbe arrivare con uno sconto.