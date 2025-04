Chelsea, scatta l'obbligo di riscatto per Sancho ma il futuro rimane un'incognita: cosa può succedere

Getty Images

La vittoria ottenuta dal, a tempo praticamente scaduto, nel derby londinese contro il Fulham, potrebbe aver deciso il futuro di. O forse no. E' scattato, infatti, l'obbligo di riscatto da parte dei Blues nei confronti dell'esterno offensivo inglese, arrivato in estate dal Manchester United.La condizione necessaria, infatti, era che i Blues si piazzassero nei primi 15 posti in Premier League, e la vittoria contro il Fulham è valsa la matematica certezza. L'obbligo di riscatto è stato fissato ad una cifra variabile tra i 20 e i 25 milioni di sterline, ma è tutt'altro che certo che il classe 2000 rimanga al Chelsea.

Il futuro di Sancho

Tuttavia, tutto ciò potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Il mese scorso è emerso che. Si ritiene che il Chelsea non abbia ancora preso una decisione sul del giocatore, lasciando la porta aperta al pagamento della penale e al ritorno del calciatore allo United a fine stagione.Dopo un inizio di stagione brillante al Chelsea, Sancho ha vissuto un periodo altalenante con la maglia blu. Ha realizzato solo tre gol e cinque assist in 27 partite di Premier League, soffrendo una lunga assenza di gol prima di una recente ripresa.