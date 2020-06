Il Chelsea è scatenato. Dopo l'arrivo ufficiale di Ziyech e Werner, la squadra londinese vuole ancora pescare il jolly dalla Bundesliga: nel mirino, infatti, ecco Kai Havertz, gioiellino del Bayer Leverkuseen. Il giocatore, che la Juventus ha apprezzato da vicino nei gironi di Champions League, interessava anche ai bianconeri, prima che ne fosse stabilito il prezzo: come riporta l'Express, il Chelsea pagherebbe 80 milioni di euro per averlo in maglia Blues dalla prossima stagione. Il classe '99 li vale appieno, ma non sembra alla portata delle casse bianconere.