Maurizio Sarri è uno dei primi candidati alla panchina della Juventus. Come scrive Il Corriere dello Sport, in attesa di risolvere la situazione relativa all'attuale allenatore, il Chelsea continua a guardarsi intorno per l'eventuale erede. Al momento ci sono svariati nomi che interessano alla dirigenza dei Blues, a partire dal grande ex Frank Lampard. Ma non è da escludere anche la pista che porta a Massimiliano Allegri, proprio il tecnico che ha lasciato la Juventus dopo cinque anni di successi. Altri profili valutati sono quelli di Erik Ten Hag, Laurent Blanc, Nuno Espirito Santo e Julen Lopetegui.