Maurizio Sarri torna a bussare in casa Chelsea. No, il tecnico toscano non ci ha ripensato. Sta bene alla Juventus e non vuol tornare a Londra dove però ci sono calciatori che apprezza. Tra questi c'è certamente Emerson Palmieri, laterale dei Blues e e della nazionale italiana che però sta discutendo il rinnovo con il club inglese. Piace anche Kante, individuato come erede perfetto di Matuidi.