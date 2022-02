Il difensore del Chelsea con contratto in scadenza al termine della stagione Antonio Rudiger era spesso stato accostato alla Juventus. Soprattutto in caso di partenza di Mattihjs De Ligt in estate. Tuttavia come riporta ora SkySport il difensore per rinnovare con i Blues chiederebbe circa 12 milioni di euro, il Chelsea sarebbe disposto a dargliene 11,5. Ora le parti si aggiorneranno nuovamente in seguito al mondiale per club ma comunque sembra filtrare ottimismo e che si possa raggiungere un accordo per continuare insieme.