Il difensore del Chelsea Antonio Rudiger andrà in scadenza di contratto con i Blues in estate. Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardo un suo passaggio in bianconero in estate. Chiaramente la Juventus dovrà battere la concorrenza per potersi accaparrare il difensore classe 1993. Interessate all'ex difensore della Roma sono anche Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Real Madrid.



IL RETROSCENA - Stando a quanto riferisce The Sun Rudiger era molto vicino a firmare il suo rinnovo di contratto con il Chelsea. Successivamente i problemi sorti con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, con le conseguenti sanzioni ad Abramovich la situazione è stata costretta a cambiare. Rudiger è stato costretto a guardare sul mercato. Juventus in vantaggio ma Bayern Monaco pronto ad inseguire. La decisione definitiva Rudiger la prenderà nelle prossime settimane. Seguendo anche l'evolversi della situazione del Chelsea.