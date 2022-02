Il difensore del Chelsea Antonio Rudiger ha il contratto in scadenza in estate con i Blues. Come riporta The Athletic il giocatore accetterebbe un rinnovo con gli inglesi soltanto se potesse arrivare a guadagnare ​225mila sterline più bonus a settimana. Il club però non sarebbe disposto a superare le 140 mila sterline a settimana. Le due parti al momento quindi restano distanti. Attenzione perché il difensore era stato accostato anche alla Juventus in vista del mercato estivo nel caso in cui dovesse partire dalla Vecchia Signora il gioiellino olandese Mattjis De Ligt.