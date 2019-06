L’appello al TAS del Chelsea non sarà preso in considerazione prima della fine della finestra estiva di mercato. I Blues si erano rivolti al Tribunale di Losanna contro il blocco della campagna acquisti disposta dalla FIFA ma, come riporta il Sun, le tempistiche del processo impediranno al club di Abramovich di comprare nuovi giocatori in vista della prossima stagione. Una notizia, questa, che potrebbe influenzare anche il mercato della Juventus: tra i giocatori del Chelsea finiti nel mirino dei bianconeri c’è ad esempio Emerson Palmieri, ma difficilmente la società inglese lascerà partire il proprio terzino senza avere la possibilità di acquistare il sostituto.