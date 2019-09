Come riportato dall'Express, tabloid inglese, il Chelsea è fiducioso: per Abramovich, infatti, è molto probabile una riduzione della pena sul mercato. I Blues sono stati 'banditi' dalle compravendite nell'aprile scorso: due sessioni bloccate in entrate, elemento che ha portato non pochi problemi alla formazione allenata da Lampard, anche e soprattutto nel reparto difensivo. L'appello al CAS (Court of Arbitration for Sport) dovrebbe ridurre però la pena, così da agevolare anche le squadre che potrebbero così tornare a operare sul mercato con la Juventus. Una situazione che resta delicata e che necessita di tempo. Intanto, la Juve guarda i pezzi pregiati della formazione inglese: da Emerson a Jorginho, occhio ai fedelissimi di Sarri.