Christian, attaccante del Chelsea, ha parlato a Sky Sport."Contento di come abbiamo iniziato la partita, abbiamo messo tanta pressione. Il pressing era buono e abbiamo reso la partita difficile a loro"."Credo che la squadra sia in forma, contenti di come sta andando. Continuiamo a migliorare e ci godiamo il ritmo che stiamo avendo".