Questo è quanto si evince dalle parole dell'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel a Sport Bild: "Abbiamo parlato di Haaland un paio di volte nel corso della finestra trasferimenti. Sembrava però irrealistico e impossibile prenderlo. Certamente parliamo spesso di lui, perché è un giocatore fantastico. Se la posizione da centravanti è ormai di Lukaku o se possa venire in futuro Haaland? Non avrei problemi a parlarne! Comunque non credo che siamo stati davvero vicini ad Haaland, nelle prossime settimane però, con l'attivazione della clausola rescissoria col Borussia Dortmund, vediamo cosa accadrà".