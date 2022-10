Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico delGrahamè tornato a parlare di Denis. Ecco il suo commento sul centrocampista di proprietà della: "Abbiamo una rosa di 24 giocatori. Ne abbiamo ruotati tanti in quella posizione. Abbiamo tanti buoni giocatori. Quindi deve avere un po’ di pazienza, ma sta lavorando, sta lottando per il suo posto ed è pronto ad aiutare la squadra se necessario. Qualunque cosa accada, non importa come va la stagione, ci saranno sempre domande sui singoli perché non puoi letteralmente far giocare tutti. Denis è stato un po’ sfortunato, ma non ha fatto niente di male. Per ora non è il momento di giocare, sono sicuro che gli piacerebbe, ma si sta comportando bene in allenamento ed è pronto ad aiutarci".