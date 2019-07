Fino a questo momento il Chelsea è sceso in campo soltanto una volta, in amichevole nella serata di ieri contro il Bohemian, nella gestione Frank Lampard, che ha preso il posto di Maurizio Sarri sulla panchina dei Blues. Al gol di Michy Batshuayi ha risposto la rete di Eric Molloy nel finale di partita e il club inglese ha mestamente pareggiato per 1-1 contro i modesti avversari. E' soltanto l'inizio per Lampard, ma su Twitter è già di tendenza un incredibile hashtag contro di lui: #LampardOut! Ai tempi dei social, insomma, basta un'amichevole per finire sulla graticola.