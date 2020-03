Nonostante il coronavirus abbia bloccato i maggiori campionati di calcio, il mercato non si ferma e i dirigenti studiano, parlando e progettano i prossimi botti di mercato. Un interessante intrigo di mercato libererebbe Emerson Palmieri in ottica Juventus. Stando a quanto riporta il Daily Mail, è spuntato un nuovo nome per la fascia in casa Chelsea: nel mirino ci sarebbe Marc Cucurella, terzino sinistro spagnolo classe ’98 di proprietà del Barcellona e in prestito al Getafe. Ruolo che coincide quello con quello di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, diventato nuovamente pilastro dei Blues anche sotto la guida di Lampard. Un intreccio che faciliterebbe l’uscita dell’italo-brasiliano ex Roma. La Juventus non si farà trovare impreparata.