Il momento per tentare l'affondo potrebbe essere quello giusto. Il Chelsea è nel caos, e le misure adottate dal Governo inglese nei confronti di Roman Abramovich come reazione all'invasione militare della Russia a danno dell'Ucraina stanno scombussolando tutto il mondo Blues, con il club che - secondo indiscrezioni provenienti da oltremanica - si è visto anche bloccare il conto bancario da Barclays. Ad osservare la situazione con interesse c'è anche la Juve, alla ricerca di occasioni di mercato per la prossima estate.

Come riportato da Tuttosport, sono soprattutto due i giocatori nel mirino di Cherubini e colleghi. Il primo è Jorginho, vecchio pallino dai tempi di Sarri, che ha una valutazione intorno ai 45 milioni di euro e uno stipendio da 6.8 milioni annui (sul quale si potrebbe applicare il Decreto Crescita): l'azzurro - sinonimo di esperienza, regia e duttilità - sarebbe il profilo ideale per completare il centrocampo bianconero, già rinforzato a gennaio con l'acquisto di Zakaria.

Il secondo potenziale obiettivo è Emerson Palmieri, in prestito al Lione dove si sta rigenerando: in scadenza nel 2023, con un ingaggio da 4 milioni e 600mila euro, sembra essere a sua volta un altro elemento perfetto per la Juve, in cerca del sostituto di Alex Sandro. E non è finita qui. In casa Chelsea, infatti, c'è un terzo giocatore che la Juve (e non solo) sta tenendo d'occhio, soprattutto perchè in scadenza: si tratta di Rudiger, che può diventare un altro possibile innesto in un reparto che presto dovrà fare a meno - per motivi anagrafici - di Chiellini e Bonucci.

La situazione resta in evoluzione, ma la Vecchia Signora tiene gli occhi bene aperti: ora completare affari con i Blues potrebbe essere più semplice che mai.