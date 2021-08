La Juventus tiene monitorata la situazione legata al futuro di. Il terzino del Chelsea, campione d'Europa con l'Italia di Mancini, in questo momento non è un obiettivo bianconero ma potrebbe diventarlo se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per Alex Sandro in queste ultime settimane. Sul giocatore però è forte l'interesse del Napoli, del quale ha parlato lo stesso Emerson a ESPN Brasil: "Mi fa piacere sapere che il Napoli è interessato a me, è un grande club allenato da un amico come Luciano Spalletti che a Roma mi diede fiducia".