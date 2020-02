L'incrocio di Champions ha aperto anche alcuni scenari di mercato che Juventus e Lione vorrebbero portare avanti. Uno su tutti, il capitolo Aouar, talentuoso centrocampista classe '98 che la Juve segue da tempo e che, suo malgrado, ha potuto vedere da vicino durante l'andata degli ottavi di Champions. Come riporta il Daily Express, però, i bianconeri non sono i soli su Aouar, con il Chelsea che avrebbe presentato un'offerta proprio per bruciare la concorrenza: 50 milioni di euro, ecco quanto Blues avrebbero presentato al Lione per acquistarne il cartellino