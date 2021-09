(calcio d'inizio alle ore 13.30) apre la sesta giornata di campionato nellainglese. La sfida tra i campioni d'Europa e i campioni d'Inghilterra è tra le più attese e promette grande spettacolo. I padroni di casa si presentano allo scontro diretto da primi della classe insieme a Liverpool e Manchester United con tre punti di vantaggio sugli ospiti. A Stamford Bridge una gara importante e faticosa, conmercoledì sera.Perde anche il Manchester United: 1-0 contro l'Aston Villa. Decide il gol di Hause, con Bruno Fernandes che sbaglia un rigore al 93°. CR7 in campo per tutta la gara, ma non calcia il rigore decisivo. Secondo ko consecutivo dopo quello in Carabao Cup