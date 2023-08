Importante tegola per il. La squadra inglese, infatti, dovrà fare a meno per circa quattro mesi di Christopher, l'attaccante francese acquistato per 60 milioni dal Lipsia che si è procurato una lesione al menisco del ginocchio destro e che, una volta operato, sarà costretto a rimanere ai box a lungo. Un infortunio, questo, che può influenzare anche il mercato: non è escluso, infatti, che il "buco" venutosi a creare nel reparto offensivo possa spingere i Blues ad accelerare l'acquisto di Dusandalla, che potrebbe così sferrare l'assalto decisivo per Romelu