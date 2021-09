In conferenza stampa,ha risposto ad una domanda sulla vaccinazione anti Covid: "Sarebbe facile dire sì, non sono sicuro. Posso prendere una decisione per me e tutti potrebbero pensarci, se prendere un rischio o meno. E' una domanda seria. Il vaccino sembra essere una soluzione, io l'ho presa per me stesso. Non mi sento nella posizione per raccomandarlo. Sono un allenatore di calcio, non sono un esperto. Ognuno vive in una società libera. Ognuno può prendere la propria decisione. Ognuno è responsabile delle proprie azioni. Non siamo arrabbiati con Ngolo, ci sono giocatori che s'infortunano. Ci prendiamo cura di loro. Ovviamente ci sarebbe piaciuto avere la squadra al completo".