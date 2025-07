Tuttosport - Il Chelsea si muove per Kolo Muani: la posizione della Juve

Getty Images

Il mercato degli attaccanti è più che mai centrale per la Juventus. Nella scorsa stagione il reparto offensivo ha faticato e non poco, per diversi motivi: per questo il club bianconero ha voluto rinforzarsi subito con un giocatore di livello come Jonathan David, ufficializzato ieri dopo l'arrivo in Italia e le visite mediche . I movimenti per l'attacco, però, sono tutt'altro che finiti. C'è ancora il nodo Vlahovic , non semplice da sciogliere, e poi ci sono delle valutazioni per i nomi in entrata: uno è Victor Osimhen, che non è mai davvero uscito dai radar della Juve, e la sua situazione molto delicata con il Napoli può essere un vantaggio. L'altro è già bianconero, ma solo per un tempo limitato:è infatti diventato un oggetto di mercato per la Juventus e per altri club.

Chelsea, Juve e PSG: le posizioni su Kolo Muani

La volontà di Kolo Muani

Secondo Tuttosport, infatti, l'interesse delper il francese sarebbe il più forte per l'attaccante bianconero, che per ora resta di proprietà del PSG.Come anticipato, i Bluese si sono informati sulla situazione anche con il Paris Saint-Germain. Nonostante una rosa folta, infatti, la squadra di Maresca potrebbe puntare sull'attaccante bianconero, che a Torino ha fatto bene e dunque ha rimesso in mostra il suo talento dopo un inizio di stagione complicato in Francia.Occhio dunque al Chelsea, che ha iniziato a muoversi in questa direzione: la Juventus ha già ribadito la volontà di, come testimoniato dalle parole diprima del Mondiale. "Abbiamo prolungato il prestito ma c'è ottimismo per averlo con noi nella prossima stagione" aveva commentato il dg nel giorno della sua presentazione. I bianconeri lavorano alla formula, e l'idea più calda al momento è quella delIl PSG, dall'altra parte, non vuole svendere il francese dopo un investimento da. Proprio per questo, nonostante non rientri nei piani di Luis Enrique, al momento il club parigino vorrebbe, dunque non c'è ancora apertura verso la formula proposta dalla Juve.C'è anche da considerare un aspetto importante. Kolo Muani ha dichiarato più voltedove ha già detto di trovarsi bene. Quando il suo prestito è stato rinnovato ha parlato dell'obiettivo Mondiale per Club come primo nuovo tassello da aggiungere con i bianconeri, e negli Stati Uniti ha ribadito di voler proseguire con questa maglia.





